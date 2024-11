Derrubam paredes: do que são capazes as armas previstas em plano golpista

O plano Punhal Verde e Amarelo, arquivo que detalhava o plano de assassinar o então presidente eleito Lula, o vice, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes, indica quais eram as armas previstas para a execução.

Os metadados do arquivo indicam que o criador do documento é o general da reserva Mario Fernandes. Ele também teria imprimido o arquivo no Palácio do Planalto no dia 9 de novembro de 2022.

Quais armas seriam utilizadas?

Armamento individual. De acordo com documento da PF, estava previsto o uso de "quatro pistolas 9mm ou .40" e "quatro fuzis 5,56 mm, 7,62mm ou .338". Para cada um, haveria 160 munições - frangíveis, para as pistolas, e perfurantes, para os fuzis.