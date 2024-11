'Quatro linhas é o c...': quem é Mario Fernandes, general preso pela PF

Investigação da PF aponta que ele seria um dos militares "mais radicais" da trama golpista. Fernandes teria, inclusive, atuado como elo entre os manifestantes acampados em quarteis generais pelo país após as eleições de 2022 e o governo federal e militares de diferentes patentes.

Antes, foi alvo de buscas da PF em outra operação. Ao analisar os materiais apreendidos nessa operação, incluindo o celular pessoal dele e dispositivos eletrônicos, como um HD externo, a PF se deparou com um conjunto de novas informações, incluindo um arquivo com plano de assassinato de autoridades e até uma minuta para instituir um "Gabinete Institucional de Gestão da Crise" após os eventuais assassinatos.

Participou de acampamentos golpista e trocou mensagens com radicais. Material foi juntado na representação da PF levada ao STF para solicitar as prisões de ontem. Segundo a PF, as trocas de mensagens de áudio Fernandes com indicações golpistas com diferentes interlocutores começaram a se intensificar em 1 de novembro, logo após o segundo turno das eleições 2022.

Troca de mensagens

Confira abaixo algumas das mensagens que o general da reserva trocava no WhatsApp com militantes bolsonaristas e integrantes do governo. Diálogos incluem o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e hoje delator, Mauro Cid, que teve que se explicar nesta terça-feira para a PF sobre o teor do material, já que parte dele não constava na delação premiada.

Encontro com Bolsonaro