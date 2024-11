Coronel deve ser afastado da Escola Superior de Guerra, analisa professor

O coronel que criticou a investigação da Polícia Federal sobre a suspeita de trama golpista deve ser afastado da Escola Superior de Guerra, afirmou Francisco Carlos Teixeira, historiador e professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), no UOL News de sábado (23).

Após o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o diretor do CGERD (Curso de Gestão de Recursos de Defesa) da Escola Superior de Guerra, Anderson Freire Barboza postou em um grupo do WhatsApp que as eleições de 2022 "foram roubadas", chamou o presidente Lula de ladrão e contestou a veracidade da investigação da Polícia Federal sobre a trama golpista.