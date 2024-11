Quando seria dado o golpe de Estado? Documento da PF aponta data

Bolsonaro teria elaborado um decreto que previa ruptura institucional anteriormente ao golpe. O relatório ainda aponta que o ex-presidente queria impedir a posse de Lula (PT) e convocar novas eleições. A minuta foi apresentada no dia 7 de dezembro ao Exército, Marinha e ao Ministro da Defesa. O documento, segundo a PF, foi aprimorado e reapresentado às três autoridades — mas os comandantes do Exército e da Aeronáutica se recusaram a aderir ao plano.

Jair Bolsonaro, com apoio do núcleo jurídico da organização criminosa, elaborou um Decreto que previa uma ruptura institucional, impedindo a posse do governo legitimamente eleito, estabelecendo a Decretação do Estado de Defesa no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar a 'conformidade e legalidade do processo eleitoral'. (...) No dia 9 de dezembro Jair Bolsonaro reuniu-se com o General Estavam Theóphilo, comandate do COTER, que aceitou executar as ações a cargo do Exército, caso o presidente Jair Bolsonaro assinasse o Decreto.

Trecho do relatório da Polícia Federal

Pela primeira vez, um ex-presidente eleito no período democrático é indiciado como responsável por tramar contra a democracia no país. A Procuradoria-Geral da República vai analisar os dados que foram levantados pela PF para decidir se fará ou não uma denúncia. A expectativa é que o procurador-geral, Paulo Gonet, só se manifeste sobre o tema em 2025, devido ao grande volume de informações do inquérito e à complexidade do caso.

Bolsonaro perdeu as eleições para Lula (PT) em 2022. Ao longo da campanha e depois da derrota, o ex-presidente fez declarações antidemocráticas e contra o sistema eleitoral. O TSE decidiu por sua inelegibilidade por uma reunião com embaixadores por também atacar, sem provas, a credibilidade do sistema eleitoral. O encontro foi transmitido pela estatal TV Brasil.