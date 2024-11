Qual o papel de cada indiciado por tentativa de golpe, segundo a PF

Integrantes: Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, Bernardo Romão Correa Neto, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Alex de Araújo Rodrigues e Cleverson Ney Magalhães.

Núcleo de inteligência paralela

Eles eram responsáveis por coletar dados e informações que pudessem ajudar Bolsonaro a tomar decisões para "consumação do golpe do Estado". O grupo também fez o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice Alckmin — eles teriam planejado o assassinato das três autoridades.

Integrantes: Augusto Heleno, Marcelo Câmara e Mauro Cid.

Núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos

Segundo a PF, militares utilizaram da alta patente para influenciar e incitar apoio aos outros núcleos por meio de "endosso de ações e medidas a serem adotadas para consumação do golpe de Estado".