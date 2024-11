Radialista preso pelo 8/1 exibe tornozeleira quebrada e desafia Moraes

A suspeita é que o homem —solto com a tornozeleira em 24 de janeiro de 2023— retirou o aparelho depois que o Supremo mandou prendê-lo novamente, apurou o UOL. No último domingo (24), Moraes pediu a prisão preventiva de Saldanha porque ele teria violado medidas cautelares, como sair do perímetro delimitado pelo STF e deixar a bateria da tornozeleira acabar.

Roque Saldanha retirou sua tornozeleira eletrônica e divulgou em um vídeo Imagem: Reprodução

Saldanha foi preso em janeiro do ano passado sob acusação de articular atos golpistas. De acordo com o processo, ele usava suas redes sociais para convocar "atos violentos e atentatórios ao Estado Democrático" e aos ministros do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Outro lado: a assessoria do STF informou ao UOL que não vai comentar o caso.

Quem é Roque Saldanha?

Saldanha se apresenta como direitista apoiador da bancada da bala. Nascido em Carlos Chagas (MG), foi candidato a deputado federal pelo PSC por Minas Gerais em 2022, mas não venceu.