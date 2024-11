Lira e Pacheco falam em rapidez em votar ajuste de gastos, mas sem IR

Presidente do Senado afirmou que a isenção do IR não é um tema para agora. Pacheco disse que o debate "só poderá acontecer se (e somente se) tivermos condições fiscais para isso", disse em nota.

Se não tivermos, não vai acontecer. Mas essa é uma discussão para frente, que vai depender muito da capacidade do Brasil de crescer e gerar riqueza, sem aumento de impostos.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado

Fim de mandato. Lira e Pacheco deixam as presidências das Casas em fevereiro de 2025. Na Câmara, o favorito na disputa é o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), que foi indicado pelo deputado alagoano e já tem o apoio da maior parte dos partidos e bancadas temáticas. O PSOL lançou o pastor Henrique Vieira (RJ), mas está isolado. Já no Senado, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), aparece como único candidato e preferido para assumir a presidência. Caberá ao governo negociar com esses parlamentares a entrada em votação da isenção do IR.

Congresso aguarda envio do pacote de corte de gastos. O governo deve enviar nos próximos dias propostas para a contenção das despesas. Junto com o anúncio das medidas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também divulgou a ampliação da faixa de isenção do IR, que era uma promessa de campanha do governo Lula.

Lira e Pacheco já se comprometeram a analisar o pacote antes do recesso parlamentar. Os trabalhos legislativos vão até o dia 20 de dezembro. A tramitação dos projetos deve começar pela Câmara e depois vai para o Senado.

Haddad anunciou pacote de contenção de gastos. A equipe econômica calcula economizar R$ 70 bilhões com as medidas de ajuste fiscal até o final do mandato: R$ 30 bilhões em 2025 e R$ 40 bilhões em 2026.