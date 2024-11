PT aposta em pressão da sociedade para aprovar isenção maior do IR

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pediu mobilização das bancadas para votar o pacote até o recesso do Legislativo. A ideia é concluir a apreciação das propostas antes de votar o Orçamento de 2025. O líder da Maioria, André Figueiredo (PDT-CE), afirmou que Lira vai convocar sessões de segunda a sexta nos próximos dias para dar conta do esforço.

Deputados da base do governo avaliam que o governo não deve enfrentar muitas dificuldades na aprovação das medidas. Isso porque o PT declarou apoio ao sucessor de Lira para a presidência da Câmara: o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB).

Senado vai revisar textos aprovados pela Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a tramitação deve ser rápida. "Nosso compromisso é que tão logo a Câmara aprecie o pacote, o Senado submeta ao plenário para ratificar a proposta", afirmou.

Centrão estuda apensar PEC do corte de gastos à PEC das Igrejas. Com pouco tempo para aprovar a proposta, líderes partidários avaliam anexar o preojto a outro que já está pronto para votar no plenário. Uma possibilidade seria o texto que amplia a imunidade tributária das igrejas e templos religiosos.

PEC das Igrejas ressurgiu em gesto para evangélicos por apoio à sucessão na Câmara. Lira incluiu a proposta na pauta do plenário novamente em troca da bancada evangélica apoiar Motta. Ela ainda não foi votada por falta de ajustes no texto sobre os limites do benefício tributário.

Bancada evangélica declarou apoio ao favorito. Em jantar realizado em uma churrascaria no plano piloto de Brasília, a Frente Parlamentar Evangélica decidiu endossar a candidatura do líder republicano para a presidência da Câmara. A eleição acontece em fevereiro de 2025.