Deputado do PL elogia trabalho de Derrite e diz que casos são 'isolados'

As denúncias de abuso e violência policial cometida durante a gestão de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, são considerados casos isolados, opinou Capitão Augusto (PL-SP), no UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (4).

Em hipótese alguma... O Derrite está fazendo um ótimo trabalho. Basta ver os números. Não há por que, com um ato isolado, que não representa a grande maioria dos PMs, você pedir a retirada do secretário de Segurança Pública. Capitão Augusto

O estado de São Paulo tem registrado o aumento no número de denúncias de violência policial e abusos supostamente cometidos por agentes militares.