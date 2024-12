Eduardo Bolsonaro diz ter visitado fugitivos do 8/1 presos na Argentina

Família relata vida na Argentina

No vídeo, o deputado conversou com a filha de Gusmão, Agnes, que está grávida, e a esposa de Ramalho. A esposa de Ramalho afirmou que ela e os filhos têm comorbidades e que a vida está muito difícil sem a ajuda do marido. Ramalho trabalhava como motoboy no Brasil. Na Argentina, segundo ela, a família sobrevivia com a ajuda de amigos e da igreja.

Agnes, a filha de Gusmão, também relatou ao parlamentar a angústia pela prisão do pai. Afirmou que ele estava trabalhando em um trailer vendendo pasteis. Agnes e Viviane se mostraram emocionadas com a situação dos foragidos e apelaram ao governo argentino para que eles sejam soltos e possam aguardar o processo de extradição em liberdade.

Segundo o relato no vídeo, a maior preocupação dos militantes presos em La Plata é serem extraditados para o Brasil. Ambos são solicitantes de refúgio político na Argentina. O processo, no entanto, ainda não foi decidido pela Comissão Nacional para os Refugiados (Conare), órgão responsável por conceder o refúgio político. Esse documento é o único capaz de mudar a rota da história dos fugitivos que estão com pedido de extradição em andamento.

Ministra diz que governo Milei cumpre ordens judiciais

Na terça (3), o deputado esteve na bancada do Jornal "La Nación", um dos maiores jornais da Argentina. Eduardo Bolsonaro chegou a conversar ao vivo com a Ministra de Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich. Na entrevista, ele pediu que o governo concedesse liberdade aos detidos, cobrou a Conare para que os pedidos de refúgio possam ser deliberados.