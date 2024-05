Condenados do 8/1 quebram tornozeleira e deixam país; veja quem são

Alethea Verusca Soares: condenada Imagem: Reprodução/Redes sociais

Foi condenada pelo STF a 17 anos de prisão por tentar um golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Ela entrou no Palácio do Planalto durante os atos golpistas. Em depoimento, Alethea disse que seu objetivo era conseguir "mais transparência acerca de como ocorreram as votações e segurança das urnas eletrônicas".

Alethea nega depredações. Afirmou ter entrado no Palácio do Planalto porque "havia muitas bombas, e estava passando mal, chegando a vomitar numa lixeira".

Ela foi presa, mas conseguiu a liberdade com uso de tornozeleira. No início de janeiro, Alethea fugiu para o Uruguai pela fronteira de Santana do Livramento (RS).

"A Polícia Federal noticiou, nos presentes autos, a evasão da ré para o Uruguai, destino provavelmente escolhido como decorrência do fato de que a maior parte da fronteira do Brasil com esse Estado soberano é seca, com cidades gêmeas, separadas por apenas uma rua, dificultando o registro da sua saída do território nacional", relatou a corporação, de acordo com o mandado de prisão.