Deputados bolsonaristas vão à Argentina pedir asilo a foragidos de 8/1

A deputada argentina Maria Celeste Ponce, partidária do presidente Javier Milei, promoveu nesta quinta o evento "Censura- Liberdade de expressão e direitos humanos no Brasil", que reuniu deputados federais bolsonaristas, como Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Julia Zanatta (PL-SC), no Congresso argentino. O evento foi divulgado entre os brasileiros presos pelo 8 de janeiro que fugiram do país e estão na Argentina em busca de refúgio político.

Antes de iniciar o evento, o deputado gaúcho Marcel Van Hattem (Novo-RS) pediu que a Argentina acompanhasse os brasileiros que precisam de proteção e estimou que haverá mais de cem "refugiados políticos" nos próximos dias. "Estou aqui para abordar a questão dos brasileiros que hoje moram na Argentina e não podem voltar ao Brasil. Pelo contrário, são pessoas que têm opiniões contrárias ao crime e principalmente à política e que hoje são condenadas no Brasil a passar anos de prisão. É por isso que estamos aqui no Congresso Nacional da Argentina para pedir ajuda ao governo e aos deputados para que estas pessoas possam viver em liberdade. E no Brasil estamos trabalhando para que os brasileiros que hoje são perseguidos não sofram o que estão sofrendo."

Nesta quinta, na entrada do Congresso argentino, mais de 20 pessoas fizeram fila, entre elas vários dos foragidos do 8 de janeiro, acompanhados pela advogada Carolina Siebra, que se apresenta como membro da Associação de Famílias e Vítimas de 8 de janeiro (ASFAV). Embora os foragidos não tenham podido entrar no evento oficial por não constarem da lista de convidados, eles aguardavam os deputados na entrada do Palácio Legislativo, em Buenos Aires, à espera de manifestações de apoio.