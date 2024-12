Lula entrega maior honraria do Brasil a Mujica e se emociona no Uruguai

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta quinta-feira (5) ao Uruguai para participar da cúpula do Mercosul. Seu primeiro compromisso no país, entretanto, foi uma visita ao ex-presidente Pepe Mujica, a quem Lula entregou a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul

O que aconteceu

Homenagem é a maior honraria brasileira. "Essa é a comenda mais importante do Brasil. Essa medalha que eu estou entregando ao Pepe Mujica, não é pelo fato dele ter sido o presidente do Uruguai, é pelo fato dele ser um amigo", disse Lula, ao lado de Mujica, em encontro emocionado.

Mujica, 89, enfrenta um câncer no esôfago, diagnosticado em abril. "Eu digo sempre que a gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer mãe. Agora, um companheiro a gente escolhe. E eu posso dizer que de todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e com que convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci", disse Lula, que chorou no encontro.