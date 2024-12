SPTrans projeta tarifa de ônibus entre R$ 5 e R$ 5,20 na capital paulista

São Paulo aparece em 9º lugar no ranking de capitais com a tarifa mais alta do país. Segundo estudos da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) e CNT (Confederação Nacional do Transporte), Curitiba, Florianópolis e Porto Velho possuem as tarifas mais elevadas do país, fixadas em R$ 6.

O que disse Nunes nas eleições

Durante a campanha, Nunes foi questionado se manteria o valor da tarifa, mas se esquivou de responder. "Falar que vou manter [a tarifa de ônibus] sem aumento à frente, não posso garantir, porque tem inflação. E se tiver uma explosão [no preço] de diesel? Vou ficar como mentiroso?", disse. Os opositores de Nunes afirmaram nos últimos anos que a medida era eleitoreira e que o anúncio da tarifa zero aos domingos seria uma tentativa de emplacar uma bandeira da sua gestão.

Em outubro, o prefeito afirmou que, sem os subsídios, a tarifa do transporte municipal custaria R$ 11,20. "O subsídio não dá dinheiro para empresa. Os idosos, que têm direito à gratuidade, custam R$ 1,4 bilhão. Se você pegar nossos estudantes, custam R$ 700 milhões. PcD [Pessoas com Deficiência] custa R$ 500 milhões. Essa gratuidade a prefeitura tem que pagar, é um direito e a prefeitura que remunera."

Então candidato à reeleição, Nunes disse que, ao final deste ano, faria uma análise para ver se os R$ 4,40 da passagem se manteriam. "Vamos fazer uma avaliação do dissídio, do aumento do diesel e da arrecadação para definir a questão da tarifa. Sou o único prefeito que manteve a tarifa por quatro anos sem correção e sem abrir mão da responsabilidade fiscal", afirmou.