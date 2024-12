Tarifa de trens e metrô de SP vai aumentar para R$ 5,20 a partir de janeiro

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (26) que a tarifa dos trens e metrô passará de R$ 5 para R$ 5,20 a partir de 6 de janeiro de 2025.

O que aconteceu

Administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que aumento é necessário diante de "despesas crescentes com manutenção, infraestrutura e pessoal". "O objetivo é garantir a eficiência e a segurança do sistema de transporte público, e o reajuste da tarifa é uma medida necessária para assegurar a continuidade desses padrões", segundo a STM (Secretaria de Transportes Metropolitanos).

O acréscimo é de 4%, inferior à inflação do período, de 5,09%. A projeção é do IPC-Fipe (índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo).