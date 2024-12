Governo reservou R$ 1,7 bi para emendas que AGU agora defende suspender

A discussão iniciada em agosto durou o restante do ano e, em 23 de dezembro, Dino reiterou a suspensão das emendas. Enquanto o cabo de guerra entre o ministro e o Congresso acontecia, a Secretaria de Relações Institucionais reservou o R$ 1,7 bilhão. O ministro do STF não só desautorizou a medida do ministro Padilha como cancelou o total de emendas de comissão, no valor de R$ 4,2 bilhões.

Além de suspender as emendas de comissão, o ministro do STF determinou a abertura de um inquérito. Ele mandou a Polícia Federal investigar como se dá o uso de bilhões em verbas enviadas por parlamentares a aliados em seus estados.

Ontem, Dino autorizou o pagamento de parte das emendas. Aquelas que foram empenhadas antes de 23 de dezembro foram preservadas, e os pagamentos podem acontecer.

AGU orienta não pagamento de emendas

Dependente do Congresso para aprovar projetos, o governo atuou junto com os parlamentares no cabo de guerra contra Dino. Em meados de dezembro, a AGU (Advocacia-Geral da União) redigiu um parecer para embasar a manutenção das emendas.

Padilha e integrantes da AGU se uniram para liberar as emendas. O Planalto dependia de deputados e senadores para aprovar a reforma tributária e o pacote de corte de gastos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.