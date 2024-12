Senado informa a Dino que cumpriu regras e pede pagamento de emendas

O Senado Federal informou nesta segunda (30) ao ministro do STF Flávio Dino que cumpriu as exigências de transparência no envio dos pedidos ao Poder Executivo e solicitou à Suprema Corte que autorize o pagamento das emendas solicitadas pelos senadores.

O que aconteceu

Senado afirma que emendas de comissão foram aprovadas regularmente no processo orçamentário de 2024. De acordo com o Núcleo de Assessoramento e Estudos Técnicos da casa, a identificação dos responsáveis pelos pedidos também foi formalizada, como havia determinado Dino em decisão judicial.

Informações foram enviadas a ministérios, segundo o Senado. Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) foram algumas das autoridades que receberam os dados sobre a autoria de cada um dos pedidos e sobre os respectivos beneficiados, assim como os chefes dos ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, da Agricultura e Pecuária, do Turismo, das Cidades, e da Justiça e Segurança Pública.