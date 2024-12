Irmã de 'kid preto' leva fone em panetone na prisão; Moraes proíbe visitas

O tenente-coronel do Exército Rodrigo Bezerra de Azevedo teve as visitas suspensas depois que sua irmã, Dhebora Bezerra de Azevedo, tentou entregar a ele um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória para celular escondidos em um panetone por volta de 14h15 do último sábado (28).

O que aconteceu

Itens estavam escondidos em caixa de panetone lacrada. Os objetos foram descobertos quando caixa foi submetida a detector de metais. Peças foram apreendidas e visitas de Dhebora a Azevedo foram suspensas pelo Comando Militar do Planalto.

Diante da situação, Alexandre de Moraes determinou nesta segunda (30) a suspensão das visitas a Azevedo. A decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) foi comunicada ao Comando Militar do Planalto e Polícia Federal.