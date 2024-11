Tentativa de matar Moraes foi abortada na última hora: 'Cancelar jogo'

A PF diz que seis militares das Forças Especiais atuaram na tentativa de assassinato de Moraes no dia 15 de dezembro de 2022 e que um dos líderes era o tenente-coronel Rafael Martins. Nessa data, todos combinaram posicionamentos específicos em Brasília. Usaram veículos alugados para tentar não deixar rastro. Havia militares próximos ao STF e outros em uma localidade a poucos quilômetros da residência do ministro.

Um imprevisto, entretanto, resultou na mudança do plano naquele dia. Um julgamento que ocorria no STF foi encerrado mais cedo do que o previsto. Diante dessa notícia, os kids pretos trocaram mensagens sobre o assunto por meio do aplicativo.

Áustria pergunta: "Tô perto da posição, vai cancelar o jogo?". Outro integrante responde e distribui tarefas: "Abortar... Áustria... Vai para local de desembarque... Estamos aqui ainda. Gana... prossegue para resgate com Japão".

A PF detectou que o militar situado próximo à residência do ministro Alexandre de Moraes optou por deixar o local a pé, sem pedir táxi ou algum meio de transporte, para evitar deixar qualquer tipo de rastro.

Na conversa, o tenente-coronel Rafael Martins diz aos colegas que era o momento de "exfiltração". A própria PF traduz o termo em sua representação por meio de um glossário do Exército: "Técnica de movimento realizado de modo sigiloso com a finalidade de retirar forças, pessoal isolado ou material do interior de território inimigo ou por ele controlado".

O grupo também fez deslocamentos em outros dias para locais próximos ao STF e à residência do ministro, com o objetivo de monitorá-lo para uma eventual execução.