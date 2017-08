SemFrescura: sabe o que tem dentro do seu umbigo?

Quantas vezes você já limpou seu umbigo na vida? É comum esquecer de lavar o buraquinho, mas ele é uma ótima casa para bactérias e precisa de atenção.

Um estudo norte-americano encontrou mais de 2 mil tipos de bactérias ao analisar 60 umbigos diferentes. Veja no vídeo acima o jeito certo de limpar o umbigo de adultos, de quem tem piercing e de crianças.

As dicas são do biomédico Roberto Figueiredo, do pediatra Mario Bracco, do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, do dermatologista do hospital Albert Einstein Claudio Wulkan e do pediatra Nelson Douglas Ejzenbaum.

Além disso, foram consultadas as pesquisas do químico Georg Steinhauser, da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, de Karl Kruszelnicki, pesquisador da Universidade de Sydney, na Austrália e Rob Dunn, pesquisador do departamento de biologia da Universidade Estadual da Carolina do Norte.

Acompanhe as informações do #SemFrescura toda segunda-feira, porque dá para ser saudável sem frescura.