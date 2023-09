Lula demarca novas terras indígenas no Dia da Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta terça-feira (5), a demarcação de duas novas terras indígenas (TIs), consideradas grandes barreiras contra o desmatamento, durante uma cerimônia por ocasião do Dia da Amazônia.

"O povo amazônico merece ter seus direitos garantidos e oportunidades para uma vida melhor", disse Lula, depois da assinatura dos decretos de homologação no Palácio do Planalto.

As novas terras demarcadas pelo governo ficam em Rio Gregório, na cidade de Tarauacá, no Acre; e Acapuri de Cima, no município de Fonte Boa, no Amazonas.