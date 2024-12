Reinaldo: Augusto Heleno nunca conteve Bolsonaro porque também é extremista

O Augusto Heleno foi aquele que apostou no conflito, apostou no confronto. E deram a ele justamente o GSI. Aí começam as investigações. Agora a gente tem evidências. Se encontraram na agenda dele um plano para pós-golpe. Lendo o parto, isso faz do perfil dele. Houve um esforço para perseguir os delegados, para demonizar os delegados.

Não me surpreende que ele tenha tido esse comportamento, que o GSI tenha tido esse comportamento. Ele [Augusto Heleno] nunca foi um moderado, sempre foi um radical. Inclusive, em conversas não exatamente privadas, com pessoas públicas, mas quando o general Heleno chegou a expressar qual era a sua visão de mundo, qual era o seu desejo do Brasil, ele sempre disse coisas um tantinho pavorosas. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

A investigação da trama golpista mostra que o general Heleno elaborou uma estrutura de novo ordenamento jurídico, a ser atualizado com a manutenção de Bolsonaro no poder. As informações sobre o plano foram encontradas pela PF em uma agenda de Heleno.

O Augusto Heleno teve uma ação horrorosa no curso do governo. E lembrar que na reunião de 5 de julho de 2022, feita para impedir a realização de eleição, ou seja, uma reunião para organizar um golpe preventivo. E o que mais entusiasticamente defendeu o golpe preventivo foi Augusto Helena. Reinaldo Azevedo

Relatório detalha plano

As anotações encontradas na agenda de Heleno trazem informações como "prisão em flagrante do delegado que se dispuser a cumprir" o que seriam ordens ilegais.