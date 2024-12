Josias: Governo encena coreografia da desmoralização de pacote de Haddad

O governo Lula promove a desmoralização do pacote de corte de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad ao estudar mudanças antes mesmo de as medidas serem postas em prática, disse o colunista Josias de Souza no UOL News nesta segunda (2).

O plano detalhado por Haddad prevê, entre outros pontos, mudanças no Imposto de Renda e ajustes para reduzir distorções no Bolsa Família e no BPC (Benefício de Prestação Contínua). A aposentadoria militar também foi afetada, o que levou o ministro da Defesa José Múcio e comandantes das Forças Armadas a se reunirem com o presidente Lula e pedirem uma regra de transição.