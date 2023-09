Custo da transição energética deve ser democratizado, diz ministro brasileiro

O governo Lula anunciou recentemente o plano de investir 335 bilhões de reais no setor de petróleo e gás nos próximos anos, o que provocou críticas dos ambientalistas, líderes indígenas e da população que pode ser afetada.

- Transição -

O ministro afirmou que não há contradição no fato de o Brasil e o planeta continuarem dependentes do petróleo e do gás, apesar de as energias limpas e renováveis atingirem 88% da sua matriz energética.

O petróleo produzido no Brasil gera "recursos que são utilizados inclusive para financiar saúde e educação" através do Fundo Social. Mas os" números mostram que teremos uma queda na produção de petróleo a partir de 2027", acrescentou.

"Ninguém no mundo consegue precisar em quanto tempo se dará" a transição energética, afirmou Silveira. "Eu volto a dizer, eu volto a insistir na palavra transição. Transição energética não é mudança energética", acrescentou após o anúncio do governo Lula de prosseguir com a exploração de petróleo perto da foz do rio Amazonas.

"Nós queremos fazer isso de forma ambientalmente correta. Nunca se discutiu não cumprir com todas as condicionantes ambientais necessárias e assim pesquisar a região com o mais irrestrito respeito ambiental. Mas não podemos abrir mão de nossa soberania, de conhecer as nossas potencialidades minerais", disse.