Josias: Dino acende luz no porão do manicômio orçamentário das emendas

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), acedeu a luz no porão do manicômio ao mandar suspender cerca de R$ 4 bilhões em emendas do Congresso Nacional, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News do Canal UOL, nesta segunda-feira (23).

Em quatro meses, o ministro Flávio Dino devolveu as emendas ao noticiário policial, de onde elas nunca deveriam ter saído. Ele acendeu a luz no porão do manicômio orçamentário das emendas. Josias de Souza, colunista do UOL