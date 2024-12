Alemanha investiga possíveis falhas de segurança após ataque a mercado de Natal

Com a nação em luto e cidadãos deixando flores e acendendo velas em Magdeburg, onde o incidente ocorreu na última sexta-feira, surgiram perguntas sobre se mais poderia ter sido feito e se as autoridades poderiam ter agido de acordo com avisos.

A ministra federal do Interior, Nancy Faeser, cobrou a adoção de leis de segurança interna mais rígidas, incluindo uma nova lei para fortalecer as forças policiais e a introdução de vigilância biométrica.

"Está claro que devemos fazer tudo para proteger o povo da Alemanha de atos de violência tão horríveis. Para isso, nossas autoridades de segurança precisam de todos os poderes necessários e de mais pessoal", disse Faeser à revista Spiegel.

O vice-chefe de um comitê de segurança no Bundestag (Parlamento) anunciou que convocaria uma sessão especial para perguntar por que não houve ações após avisos anteriores sobre o perigo representado por Taleb A., que vive na Alemanha desde 2006.

O ataque ocorreu dois meses antes de uma eleição antecipada em fevereiro, na qual o partido anti-imigração AfD está em segundo lugar nas pesquisas e é particularmente forte no leste da Alemanha, onde fica Magdeburg.

