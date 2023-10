UE: planeta teve o mês de setembro mais quente desde o início dos registros

Um relatório do programa Copernicus informa que a temperatura média de setembro ficou 0,93ºC acima da média do período 1991-2020 para o mês e 0,5ºC acima do recorde anterior, de 2020.

Os recordes de temperatura geralmente são quebrados por margens muito mais estreitas, de 0,1ºC.

O documento destaca que setembro foi quase 1,75ºC mais quente que a média para o mês no período pré-industrial, de 1850 a 1900.

"Passamos pelo setembro mais incrível de todos os tempos do ponto de vista climático. É algo difícil de acreditar", declarou à AFP o diretor do C3S, Carlo Buontempo.

"A mudança climática não é algo que acontecerá daqui a 10 anos. A mudança climática está aqui", acrescentou.

- Ano mais quente -

As temperaturas médias do planeta de janeiro a setembro foram 1,4ºC superiores às registradas no período 1850-1900, quase superando o teto de 1,5ºC como limite de aquecimento estabelecido no Acordo de Paris de 2015.