Governo, milícias curdas, pró-turcas e jihadistas: as forças que atuam na Síria

- Forças governamentais -

Durante os primeiros anos do conflito, as forças governamentais perderam a maioria do território para facções da oposição, de combatentes curdos e de jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI).

A intervenção russa de 2015 mudou a dinâmica e, com o apoio de Moscou, do Irã e do Hezbollah libanês, o regime sírio passou a controlar cerca de dois terços do país.

As principais cidades sírias estão em seu poder: a capital, Damasco; Aleppo, Hama e Homs, cuja academia militar foi atacada com um drone na quinta-feira, deixando mais de 100 mortos.

As forças do regime também contam com o apoio de combatentes pró-Irã afegãos, paquistaneses e iraquianos.