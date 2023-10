Festival de música eletrônica em Israel termina em massacre 'a sangue frio'

"Na área onde ocorreu o festival de música e na própria festa", havia "cerca de 200 a 250 corpos", disse Moti Bukjin, com base no número de caminhões que transportaram os restos mortais durante a operação de recuperação dos corpos.

Esta estimativa confirma que o número de mortes no festival representa mais de um terço do total de vítimas fatais do lado israelense, que ultrapassa os 700 mortos, de acordo com o Exército.

- "Não atiraram a esmo" -

"Sou voluntário em Zaka há 28 anos e depois da catástrofe de Meron (uma avalanche humana mortal durante uma peregrinação judaica no norte de Israel) e de seus 45 mortos, pensei ter passado pelo pior", disse Bukjin em conversa por telefone, antes de voltar para as áreas do sul de Israel atingidas por milicianos infiltrados do Hamas.