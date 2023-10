Diplomacia entra em cena para evitar 'catástrofe' em Gaza e conflito regional

O chefe da diplomacia turca, Hakan Fidan, conversou por telefone com o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, sobre a "possibilidade" de libertar os reféns que o movimento palestino mantém cativos desde 7 de outubro, quando lançou seu ataque letal, no qual morreram mais de 1.400 pessoas em Israel, muitas delas civis, segundo as autoridades israelenses.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, lançou uma intensa campanha de bombardeios na Faixa se Gaza e pediu aos civis que fugissem para o sul. Ao menos 2.750 pessoas perderam a vida até o momento, incluindo centenas de crianças, segundo as autoridades locais do enclave.

O Hamas, uma organização classificada como "terrorista" por Estados Unidos, União Europeia (UE) e Israel, sequestrou 199 pessoas durante o ataque, segundo Israel. Até agora, o Hamas informou que 22 delas morreram em bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza.

Na noite desta segunda, o movimento islamita divulgou um vídeo no Telegram no qual supostamente aparece "uma das cativas de Gaza", no qual vê-se uma mulher falando em hebraico. No entanto, a autenticidade das imagens não pôde ser comprovada.

- Nenhuma trégua -