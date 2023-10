Papa faz apelo para evitar catástrofe humanitária em Gaza

O papa Francisco fez um apelo nesta quarta-feira (18) aos líderes mundiais para que "façam todo o possível para evitar uma catástrofe humanitária em Gaza", onde "a situação é desesperadora", ao mesmo tempo que expressou preocupação com uma "possível ampliação do conflito".

"A possível ampliação do conflito é inquietante quando há tantas frentes de guerra abertas no mundo. Silenciem as armas, escutem o grito de paz dos pobres, das pessoas, das crianças", afirmou o pontífice em sua audiência geral semanal no Vaticano.

O papa não mencionou a explosão de terça-feira em um hospital de Gaza, que provocou centenas de mortes e uma troca de acusações entre Israel e as milícias palestinas.