Maior floresta da América Central luta para sobreviver à agropecuária ilegal

"Nos deram um mar de pasto, mas vejam: temos uma floresta já restaurada", disse Acosta à AFP em La Colorada, uma das áreas da Reserva onde se realiza este esforço conjunto de comunidades e governo, liderado pela ONG Wildlife Conservation Society (WCS).

Localizada no norte do país, perto das fronteiras com México e Belize, essa imensa mancha verde de 2,1 milhões de hectares ocupa 19% do território guatemalteco. Passou de 20% de desmatamento para 33% de 2000 a 2022, devido ao tráfico de madeira, aos incêndios e, principalmente, ao plantio de pasto para a agropecuária.

Vital porque abriga uma variedade de flora e fauna selvagens, lagoas e rios, também é importante por sua capacidade de absorção de CO2 para enfrentar a mudança climática.

Em suas florestas, os maias construíram a cidade de Tikal, principal sítio arqueológico da Guatemala e patrimônio mundial da Unesco, que teve seu apogeu entre os anos 200 e 900 d.C.

- "Mar de pasto" -

Vastas extensões de pasto podem ser vistas da estrada. Acosta, de 35 anos, prefere arrancá-lo.