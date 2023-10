Guerra alimenta esperança de ex-colonos israelenses voltarem a Gaza

Dezoito anos depois, Zevouloun Kalfa, personalidade da colônia Atzmona, lembra daquela época com saudade.

"Pedíamos carona para ir a Shejayya (um dos principais bairros de Gaza), sem armas, sem nada, apenas para fazer compras ou ir ao dentista", recorda o israelense de 61 anos, lamentando que seus antigos "vizinhos de Gaza" tenham permitido "que o Hamas pusesse ódio na mamadeira de seus filhos".

Para ele, a colonização e a dominação dos palestinos não existe. No máximo, admite um sentimento surgido do "palavrório e das promessas de Oslo", os acordos diplomáticos de 1993, que deviam levar à criação de um Estado palestino na Cisjordânia e em Gaza.

Nenhuma autoridade israelense mencionou que a possível incursão terrestre na Faixa de Gaza teria como objetivo voltar a ocupar militarmente, menos ainda de forma civil, o território palestino.

Mas para Kalfa, que atualmente administra o kibutz Saad, fronteiriço com Gaza e atingido pelo ataque do Hamas, em 7 de outubro, que desencadeou uma guerra sangrenta entre Israel e o movimento islamita palestino, "não pode ser mais perigoso que nossas famílias estejam em Gaza do que perto de Gaza".

Na saída do kibutz Saad, Yitzhak Amitai, rabino e figura da colonização em Gaza, armado e vestindo uniforme, apesar da idade, também faz um "convite a vir cobrir, com a ajuda de Deus", o retorno próximo de sua família a Gaza.