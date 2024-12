Agro Amazônia entra no mercado de algodão com linha própria de sementes

São Paulo, 26 - A Agro Amazônia, subsidiária da Sumitomo Corporation, anunciou a entrada no mercado de algodão. A companhia informou, em nota, o lançamento da Dagma Algodão, sua marca própria de sementes da fibra "Desenvolvemos a Dagma Algodão pensando nas demandas complexas dos cotonicultores, oferecendo uma tecnologia que aumenta o rendimento da fibra, elemento essencial para a valorização do produto no mercado", afirmou, na nota, o diretor de sementes da Agro Amazônia, Viumar Joenck.O lançamento faz parte da plataforma Dagma, que já comercializa sementes de soja. Segundo a Agro Amazônia, durante os testes, as sementes foram avaliadas em diversas regiões produtoras e se mostraram mais adequadas para áreas de baixa umidade e temperatura estável, como o Mato Grosso, que lidera a produção nacional com mais de 1,4 milhão de hectares destinados à fibra.A Agro Amazônia espera comercializar 7 mil sacas da nova semente até o fim de 2024. As sementes já estão disponíveis nas 71 lojas da empresa, que opera em nove estados brasileiros.