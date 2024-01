Coreia do Norte fecha agências que trabalham por reunificação com Coreia do Sul

A Coreia do Norte fechou várias agências que trabalham para promover a cooperação e reunificação com a Coreia do Sul, anunciou a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA nesta terça-feira (16, noite de segunda em Brasília).

A decisão foi anunciada pelo Parlamento da Coreia do Norte, de acordo com a KCNA, e ocorre várias semanas depois de o líder do país, Kim Jong Un, afirmar que buscar a reconciliação ou reunificação com o Sul seria um "erro".

As relações entre as duas Coreias se deterioraram no último ano, com a suspensão de um acordo militar assinado em 2018 para conter as tensões na fronteira depois que Pyongyang lançou um satélite espião.