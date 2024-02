Cuba adia aumento de mais de 500% no preço do combustível

Esse aumento "tem como objetivo comprar combustível" e "conseguir um abastecimento estável", explicou no começo do mês o ministro de Minas e Energia, Vicente de la O Levy. No fim de dezembro, o governo havia reconhecido que era insustentável continuar vendendo combustível a preços "subsidiados".

O litro da gasolina normal passará de 25 pesos cubanos (20 centavos de dólar, ou 97 centavos de real) para 132 pesos (1,10 dólar, ou 5,3 reais), o que equivale a um aumento de 528%. A gasolina especial subirá de 30 pesos (25 centavos de dólar, ou R$ 1,2) para 156 pesos cubanos (1,30 dólar, ou R$ 6,3), o que representa um aumento de 520%.

- Efeito dominó -

Motoristas cubanos aguardavam hoje em filas que se estendiam por quarteirões em postos de gasolina de Havana, na esperança de encher o tanque antes do aumento.

"Vai mudar tudo, porque terei que aumentar meu preço", disse o trabalhador autônomo Lorenzo Castillo, 57, que esperava na fila. Ele acredita que haverá um efeito dominó: "Se, antes, um táxi me custava mil pesos, agora irá custar 2 mil ou 3 mil, não sei", comentou, preocupado.

Para Elena Mas, dona de uma empresa de serviços tecnológicos, o aumento terá "um impacto muito severo na população". Ela reconheceu, no entanto, que o litro de combustível tem um custo atual muito baixo: "Temos que ser realistas".