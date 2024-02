Principais sindicatos agrícolas pedem suspensão dos bloqueios na França

- Oposição francesa ao Mercosul -

Um dos principais pontos de tensão é o acordo que a UE e o Mercosul negociam há mais de 20 anos e que, segundo os agricultores, representaria um grave revés para este setor na Europa.

"A França se opõe e se oporá a este tratado de livre comércio" em sua "forma atual", reiterou em Bruxelas o presidente francês, Emmanuel Macron, comemorando que o pacto assinado com o bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai "não tenha sido fechado apressadamente".

Paris quer que as importações agrícolas do Mercosul cumpram as normas de produção europeias para evitar uma concorrência desleal. Von der Leyen defendeu também garantir "condições de concorrência justas".

O governo francês multiplicou os seus esforços para apaziguar os protestos que, após dias de bloqueio rodoviário, se intensificaram na quarta-feira com a prisão de cerca de 100 agricultores por invadirem o mercado atacadista de Rungis, fundamental para a alimentação em Paris.

O plano apresentado nesta quinta-feira busca "reconhecer melhor a profissão do agricultor, restaurar os rendimentos" e "proteger contra a concorrência desleal" e inclui mais de 10.000 controles sobre a origem francesa dos produtos.