Chile busca investidores na Europa para seu projeto de hidrogênio verde

Dependente do petróleo e do carvão importados, o Chile planeja encerrar as suas usinas elétricas a carvão até 2040, substituindo-as por energia renovável, que por sua vez será utilizada para produzir hidrogênio verde.

Segundo Kulka, 24% da redução das emissões de CO2 do país "virá do hidrogênio e seus derivados" para descarbonizar a indústria pesada, especialmente a mineração de cobre.

O Chile é o principal exportador mundial deste metal crucial para a transição energética global, mas precisa reduzir os volumes de CO2 emitidos durante a sua extração.

Para isso, o país sul-americano conta com energia solar no norte, próximo ao deserto do Atacama e áreas de mineração de cobre, diz Kulka, e eólica no sul, ideal para parques eólicos.

O Chile pode tornar-se "um dos produtores de hidrogênio verde mais competitivos do mundo", porque "mais de 60% do custo final do hidrogênio provém do preço da eletricidade utilizada para produzi-lo".

- Amônia -

"Seria irresponsável dizer que o hidrogênio verde evitará" tragédias como os grandes incêndios no Chile, admitiu na terça-feira Cristian Sagal, diplomata chileno radicado na França e especialista em investimentos.