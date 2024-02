Entre abraços e alfajores, Milei se reúne com papa Francisco no Vaticano

Já o ex-arcebispo de Buenos Aires dedicou ao presidente argentino o seu discurso de paz deste ano, que pede a regulamentação da inteligência artificial. Também deu-lhe um medalhão de bronze inspirado no baldaquino, a imponente estrutura de quatro colunas salomônicas que cobre o altar da Basílica de São Pedro.

No centro do medalhão, a pomba do Espírito Santo, como "símbolo de unidade, força e inspiração", segundo o documento explicativo divulgado pela Santa Sé.

- Diferenças como pano de fundo -

A abordagem sobre a economia transparece as diferenças entre Francisco e Milei.

O presidente teve a oportunidade de se explicar e defender sua visão perante o pontífice, quase uma semana depois da derrota, na Câmara Baixa, de seu mega pacote de reformas econômicas, políticas e administrativas e agora deverá repensar sua estratégia diante de uma oposição crescente.

Com o argumento de combater a inflação e a pobreza e libertar as forças produtivas, Milei defende um corte radical nos gastos públicos, uma ampla política de privatizações e uma intervenção mínima do Estado. Entre suas primeiras medidas, desvalorizou o peso em 50% e liberou preços na economia.