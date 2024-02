Israel proíbe entrada de especialista da ONU após comentários sobre conflito

Israel anunciou nesta segunda-feira que proibiu a entrada em seu território da relatora especial da ONU sobre os territórios palestinos Francesca Albanese, depois que ela fez comentários que autoridades israelenses consideraram antissemitas sobre o ataque de 7 de outubro.

Especialista independente nomeada pelas Nações Unidas, Francesca criticou na semana passada declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, que descreveu o ataque do Hamas a Israel como "o maior massacre antissemita do nosso século".

"Não, Sr. Macron. As vítimas do 7/10 não foram assassinadas por seu judaísmo, e sim como reação à opressão de Israel. A França e a comunidade internacional nada fizeram para impedi-lo", publicou Francesca no X.