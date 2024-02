Petróleo fecha com resultados mistos, atento à situação no Oriente Médio

Os preços do petróleo terminaram com resultados mistos nesta segunda-feira (12), em um mercado atento à situação geopolítica no Oriente Médio.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril caiu 0,23% para 82,00 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em março subiu 0,10% para 76,92 dólares.