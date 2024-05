Feridos após turbulência em voo sofreram lesões no cérebro e na coluna

Os passageiros e tripulantes que ficaram feridos após uma turbulência em um voo da Singapore Airlines, na terça-feira (21), sofreram lesões no crânio, cérebro e na coluna vertebral. As informações são do jornal inglês The Guardian.

O que aconteceu

Hospital em Bangkok recebeu feridos após o incidente. Adinun Kittiratanapaibool, diretor do hospital Samitivej Srinakarin, disse que a equipe médica estava tratando seis pessoas com lesões no crânio e no cérebro. Outros 22 feridos tiveram lesões na coluna e 13 apresentaram lesões ósseas, musculares, entre outras.

Vinte pessoas permanecem na UTI. Um britânico de 73 anos morreu e outras 104 pessoas ficaram feridas durante a turbulência.