Kotscho: Bolsonaro em livraria faz Aldo Rebelo entrar para a história

Sempre fui muito contra esse socialismo autoritário. Acho que, no final das contas, ficam muitos semelhantes à direita radical. Mas o Aldo é uma figura que tem seu passado respeitável e é curioso isso. (...) Agora, tem também um problema pessoal. O Lula, no segundo governo dele, juntou três ministros de outros partidos para blindarem ele no Congresso: Aldo Rebelo, Eduardo Campos e Ciro Gomes. Esses ministros foram muito ligados ao Lula e tinha uma expectativa política de apoio do PT e do Lula para eles. Só que esse apoio não veio. Isso deixou eles muito irritados. Tales Faria, colunista do UOL

Cris Fibe: Holofotes precisam se voltar aos abusadores, que agem em série

Também no UOL News de hoje (23), a colunista Cris Fibe repercurtiu decisão do STF (Superior Tribunal Federal) em proibir que autoridades desqualifiquem ou questionem vida sexual de vítimas de estupro, como se isso pudesse justificar um crime. Para a colunista, os holofotes precisam se voltar aos abusadores em casos de violência sexual, pois eles agem em série e dificilmente apenas uma vez.

Por que o STF em pleno 2024 ainda precisa proibir que esse tipo de desqualificação barata seja usada contra as vítimas? Que a vida sexual pregressa da vítima pudesse ser usada contra, como se algo justificasse ela ser vítima de violência sexual, em vez de as lentes se voltarem ao comportamento dos acusados. Cris Fibe, colunista do UOL