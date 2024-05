Polícia divulga vídeo de pessoa suspeita de atacar jovem com ácido no PR

A vítima voltava da academia quando uma pessoa jogou ácido contra ela. Após o ocorrido, a mulher pediu ajuda a populares que a encaminharam ao hospital. A vítima teve queimaduras no rosto, no peito e na boca. Ela foi intubada, indicando a provável ingestão do líquido. O seu estado de saúde é considerado grave.

A polícia pede a colaboração da população para a identificação de quem jogou o ácido. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil do Paraná, 181, do Disque-Denúncia ou no (43) 3511-0600 diretamente à equipe de investigação.

Caso está sendo investigado. "Testemunhas estão sendo ouvidas, imagens estão sendo analisadas e demais diligências sendo realizadas a fim de esclarecer os fatos", informou a corporação.

O caso

Imagens de câmera de segurança mostram ação em rua movimentada. A vítima —identificada pelo nome de Isabelly Ferreira— foi socorrida por outras pessoas que passavam pelo local e levada a um pronto-socorro.