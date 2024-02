Brasil e Israel imersos em crise diplomática após comentários de Lula sobre Gaza

A resposta militar israelense deixou mais de 29 mil mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas desde 2007.

Lula, que voltou ao poder em janeiro de 2023, qualificou em novembro o ataque do Hamas em 7 de outubro como um "ato de terrorismo". Mas também considerou que a resposta de Israel era "desproporcional".

"Não é uma guerra entre soldados", declarou Lula, de 78 anos, no domingo. "É uma guerra entre um Exército altamente preparado e mulheres e crianças", acusou.

As declarações de Lula, um importante representante dos países do sul global e que ocupa a presidência rotativa do G20, são as mais contundentes emitidas até agora sobre o conflito.

Em um comunicado, o Hamas comemorou os comentários do presidente brasileiro e disse que eram "uma descrição exata do que seu povo sofre" em Gaza.

A primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, indicou em uma mensagem nas redes sociais que Lula "tem defendido a paz e principalmente o direito à vida de mulheres e crianças, que são a maioria das vítimas" do conflito. E esclareceu que as declarações do presidente se referiam ao "governo genocida e não ao povo judeu".