Macron faz mea culpa sobre eleições antecipadas em discurso de Ano Novo

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira que reconhece que sua decisão de convocar eleições parlamentares antecipadas em junho havia criado mais instabilidade política no país, em um raro momento de arrependimento.

O discurso encerra um 2024 tumultuado para Macron, que chocou a nação no meio do ano ao convocar eleições antecipadas, uma aposta que saiu pela culatra quando os eleitores entregaram um parlamento fragmentado com grande aumento de legisladores de extrema direita, diluindo o poder de Macron.

"A lucidez e a humildade me obrigam a reconhecer que, neste momento, essa decisão produziu mais instabilidade do que paz, e eu reconheço isso plenamente", disse Macron em um discurso televisionado antes das comemorações do Ano Novo.