'Apartheid' de Israel com palestinos é pior que o aplicado na África do Sul, diz embaixador

Israel aplica nos territórios palestinos uma forma "mais extrema" de apartheid que o sofrido na África do Sul até 1994, declarou o representante do país nesta terça-feira ao principal tribunal da ONU em Haia.

"Como sul-africanos percebemos, vemos, escutamos e sentimos mais profundamente as políticas e práticas discriminatórias desumanas do regime israelense como forma mais extrema que o Apartheid institucionalizado contra as pessoas negras de meu país", declarou Vusimuzi Madonsela, embaixador da África do Sul nos Países Baixos, onde fica a sede da Corte Internacional de Justiça (CIJ).