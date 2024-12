Menino é achado morto esquartejado em SP; vizinho confessou, diz delegado

Um homem de 46 anos foi preso após ter confessado o assassinato e esquartejamento de um menino de 10 anos, vizinho dele, em Assis (SP), segundo informações da Polícia Civil de São Paulo.

Parte do corpo foi achada na terça-feira (17). Ainda faltam ser encontrados os braços e a cabeça da vítima. O suspeito disse à polícia que vai informar onde estão as partes restantes do corpo e uma bicicleta usada pelo menino quando sumiu.

O que aconteceu

O garoto estava desaparecido desde o dia 11 de dezembro. As últimas imagens do menino com vida mostram ele andando de bicicleta em uma rua após sair de casa. Ainda durante o desaparecimento, familiares da vítima disseram à polícia que o suspeito era borracheiro e sempre havia crianças do bairro na casa dele, já que costumava consertar bicicletas de algumas delas.