Blinken reafirma que EUA se opõe a qualquer 'reocupação' de Gaza

Blinken destacou, nesta sexta-feira, que "vários países da região estão trabalhando juntos em um plano pós-guerra para Gaza" e que recentemente se reuniu com "parceiros árabes" à margem da reunião do G20 no Rio de Janeiro e da Conferência de Segurança de Munique.

Quando questionado sobre o ataque de quinta-feira perto de um assentamento judeu na Cisjordânia, no qual uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas, Blinken reiterou o apoio de Washington ao direito de Israel "à segurança, autodefesa e combate ao terrorismo".

Mas também reafirmou "a posição de longa data dos governos americanos, tanto republicanas quanto democratas: novos assentamentos são contraproducentes para alcançar uma paz duradoura" e também "incompatíveis com o direito internacional".

"Nosso governo continua firmemente contra a expansão dos assentamentos. Do nosso ponto de vista, isso apenas enfraquece - não fortalece - a segurança de Israel", insistiu.

