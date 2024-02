Israel examina propostas que dão 'margem para avançar' para uma trégua em Gaza

Netanyahu disse, neste sábado, que convocaria "o gabinete no começo da semana para aprovar os planos operacionais de atuação em Rafah, incluindo a evacuação da população civil", depois dos apelos internacionais para proteger os habitantes de Gaza.

O governo israelense também está sob pressão interna para negociar um cessar-fogo que permita a libertação dos reféns.

Um grupo que representa os familiares dos reféns convocou uma manifestação em Tel Aviv no sábado à noite.

"Dizemos-lhes mais de uma vez: devolvam-nos! Não importa como", disse Avivit Yablonka, de 45 anos, cuja irmã, Hanan, foi capturada em 7 de outubro.

O enviado da Casa Branca, Brett McGurk, manteve esta semana diálogos em Tel Aviv com o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, após falar no Cairo com outros mediadores que se reuniram com o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh.

Uma fonte do movimento islamista informou que, no fim de janeiro, as partes em conflito haviam debatido em Paris um plano para uma trégua de seis semanas e a libertação de 200 a 300 presos palestinos em troca de 35 a 40 reféns israelenses.